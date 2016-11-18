МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України в цьому і наступному році

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5% і на рівні 2,5% у 2017 році.

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Про це йдеться у заяві місії МВФ, яка завершила роботу в Києві.

"Заходи, вжиті владою України за останні два роки, призвели до істотного зниження зовнішніх і внутрішніх дисбалансів. Інфляція значно знизилася, зросли резерви Національного банку. Зростання економіки очікується на рівні 1,5% у 2016 році і прискориться до 2,5% в 2017 році", - йдеться в заяві місії.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді МВФ також видав прогноз по Україні, зазначивши, що за підсумками поточного року інфляція становитиме близько 13,5%, а наступного - скоротиться до 8%. Зростання експорту України в 2017 році становитиме не менше 3,6% ВВП при зниженні зовнішнього боргу до 136,3% ВВП. Рівень зовнішнього боргу в поточному році прогнозується в розмірі 141,3% ВВП.