Пенсійна система в Україні несправедлива та потребує змін - Гройсман

Існуюча в Україні пенсійна система є несправедливою і потребує реформування, сказав у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ця система несправедлива, вона продукує бідність, - сказав Гройсман. - І нам потрібно напрацювати рішення, які дозволять отримувати нормальну і мінімальну і середню пенсію. Для цього потрібні ресурси. Але якщо з'явиться хоч мінімальний шанс змінити систему і зробити її справедливою - ми це зробимо".

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Раніше він зазначав, що на 2017 рік уряд закладає в бюджет Пенсійного фонду дефіцит в 156 мільярдів гривень, що є досить значним навіть в порівнянні з 2016 роком, коли дефіцит становив близько 140 мільярдів гривень. "Це дуже серйозна цифра на 2017 рік", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, представлення моделі пенсійної реформи є одним з маяків програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. При цьому в уряді підкреслюють, що розглядають кілька таких моделей. У той же час, у Кабміні відзначають, що пенсійна реформа не буде означати обов'язкового і швидкого підвищення пенсійного віку. Ключовим рішенням, на думку міністрів, є скорочення дефіциту Пенсійного фонду.