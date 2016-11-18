МВФ очікує від України вироків для корупціонерів

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд очікує від влади нашої країни реальної боротьби з корупцією і залучення до відповідальності високопоставлених чиновників, викритих у корупції.

Про це йдеться у заяві місії Фонду, яка завершила роботу в Україні.

"Особливо рішучих дій вимагає боротьба з корупцією, яка залишається найбільш часто згадуваною перешкодою на шляху ведення бізнесу в Україні. Незважаючи на досягнуті успіхи у створенні нових інститутів - Антикорупційного бюро, системи електронного декларування активів, до винесення вироків та притягнення до відповідальності корумпованих чиновників високого рівня та повернення доходів, одержаних внаслідок корупційних дій, поки не дійшла", - йдеться в заяві місії.

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Як повідомляв УНІАН, боротьба з корупцією є одним із ключових вимог до України з боку МВФ, а також інших кредиторів і партнерів, зокрема, урядів США та ЄС. Формування в Україні антикорупційних органів і введення електронного декларування майна чиновників стало одним з головних вимог ЄС в частині надання безвізового режиму нашій країні.

Разом з тим, незважаючи, що в Україні сформовані антикорупційні органи і зібраний масив даних, гучних кримінальних переслідувань поки не послідувало. На поточний момент Національне антикорупційне бюро України відкрило три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення на підставі аналізу відомостей, наведених в е-деклараціях.