Фонд гарантування шукає інвестора для виведення з ринку "Артем-Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс на визначення приймаючого банку, зацікавленого взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного "Артем-Банку".

Як повідомляється на сайті фонду, приймає банк отримає зобов'язання неплатоспроможного банку, гарантуються фондом, з виплатою премії.

Читайте такожНацбанк визнав неплатоспроможним "Артем-Банк"

Також повідомляється, що сума коштів фізичних осіб, які можуть бути відшкодовані фондом, на 16 листопада, за даними звітності неплатоспроможного банку, становить 179,3 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 16 листопада ввів тимчасову адміністрацію в "Артем-Банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможною.

Тимчасова адміністрація введена на один місяць - до 15 грудня 2016 року включно, а тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.

З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, який НБУ вирішив вивести з ринку.