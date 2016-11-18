Гривня за день зміцнилася на 18 копійок – до 25,85 за долар

У п'ятницю, 18 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,81/25,85 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно долара США на 18 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3895/27,4294 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3983/0,3994 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,8953 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 478 угод на суму 276,8 мільйона доларів.