НБУ схвалив самоліквідацію ще одного банку

Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію "Фінексбанку" з ініціативи його власників та про відкликання ліцензій фінустанови.

Як повідомляється на сайті НБУ, на 17 листопада банк мав достатнім рівнем ліквідності для розрахунків з клієнтами. Зокрема, обсяг високоліквідних коштів (готівка, цінні папери, емітовані Національним банком України, та кошти на кореспондентському рахунку в НБУ) склав 21 мільйон гривень.

Загальний обсяг зобов'язань банку склав 6,5 мільйона гривень, у тому числі 3,5 мільйона гривень перед юридичними особами і 0,9 мільйона гривень – перед фізичними. Таким чином, як зазначив регулятор, у банку достатньо ліквідних коштів для виконання своїх зобов'язань перед кредиторами та вкладниками в повному обсязі без зовнішніх запозичень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 1 червня дав дозвіл на ліквідацію двох банків - "Фінанс Банку" і "Інвестиційно-трастового банку" - за ініціативою власників. Акціонери цих банків ухвалили рішення про ліквідацію в травні поточного року.

Рішення банків про самоліквідацію може бути наслідком вимог регулятора прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність до вимог законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень за встановленим графіком, що, за оцінками банкірів, може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінустанов.

Акціонери "Фінексбанку" прийняли рішення про ліквідацію фінансової установи за ініціативою власників на зборах 22 вересня.

"Фінексбанк" працював на ринку України з 1991 року. Ключовими власниками банку є громадянка Латвії Ганна Сидорова та громадянин України Сергій Осьмухін.