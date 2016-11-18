Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,89 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2589,5267 (18 листопада – 2605,3438)

100 EUR – 2752,4079 (18 листопада – 2792,1470)

10 RUR – 3,9776 (18 листопада – 4,0134)

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,81/25,85 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно долара США на 18 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3895/27,4294 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3983/0,3994 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,8953 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 478 угод на суму 276,8 мільйона доларів.