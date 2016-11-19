Сьогодні набув чинності закон, який дозволить повернути кошти вкладникам банку "Михайлівський"

Верховна Рада 15 листопада ухвалила закон про захист вкладників, що постраждали в результаті афери в банку "Михайлівський", який передбачає надання права Фонду гарантування вкладів фізосіб після ретельного вивчення всіх обставин укладення кожного конкретного депозитного договору і розробки порядку виплат забезпечити повернення коштів вкладникам.

16 листопада Порошенко підписав закон. За словами президента, через 20 днів після набрання чинності закону, після перевірки документів, у відповідності до закону, Фонд гарантування вкладів може розпочати виплати коштів ошуканим вкладникам.

За інформацією Фонду гарантування вкладів, прийняття закону дасть правові підстави для виплати відшкодування більшості "спірних" вкладників, які оформляли вклади на пов'язані з банком "Михайлівський" фінансові компанії. Йдеться про 14 тисяч осіб з депозитами на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Старт виплат передбачено протягом 20 робочих днів після прийняття закону.

Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня. За інформацією НБУ, напередодні, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

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Ключовий акціонер банку Віктор Поліщук нібито продав свою частку в банку напередодні введення тимчасової адміністрації, однак Національний банк України заявив, що не погоджував зміни власника, оскільки не отримував відповідного звернення.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк "Михайлівський" уклав договори факторингу фінансовими компаніями "Фагор" і "Плеяда", згідно з яким поступився права вимоги за своїми кредитами. Згодом фонд визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.