Жебрівський розповів, скільки грошей потрібно на повне відновлення Донбасу

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

"На відновлення інфраструктури Донецька область влітку отримала 2,5 млрд грн, гроші почали використовувати, проте їх кінцева реалізація відбудеться тільки навесні 2017 р. Від Регіонального фонду розвитку ми отримали 300 млн, які використовуємо на ремонт мостів, доріг, на будівництво лікарні тощо", - говорить Жебрівський.

У Донецькій ВЦА є дорожня карта з відновлення Донбасу, і вже є плани, що необхідно відновити наступного року.

"На наступний рік заплановано відновити 10 мостів, заплановано відновити 23 будинки в Мар'їнці, в планах будівництво 21 школи, шпиталі, їх оснащення та модернізація. На житлово-комунальні буде виділено гроші. Це і теплотраси, і водогони, і багато іншого. Ціла програма, дорожня карта відновлення інфраструктури Донбасу, і я б сказав не відновлення, а будівництво нової інфраструктури Донбасу у нас є. ... На відновлення інфраструктури Донбасу потрібно понад 20 млрд дол.", - сказав Жебрівський.

Читайте такожБойовики на Донбасі почали використовувати "Гради" і САУ – Жебрівський

За словами голови Донецької ВЦА, в області зараз є проблеми з подачею газу та опаленням у Мар'їнці та Красногорівці, а також електроенергією. Зараз планується закупити буржуйки, щоб протягом 2 тижнів роздати їх мешканцям, щоб вони могли пережити зиму.

Як повідомляв УНІАН, влітку голова Мінрегіону Генадій Зубко оцінив вартість відновлення Донбасу в 15 мільярдів доларів.