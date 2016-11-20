Порошенко вважає, що найскладніше в економіці вже позаду: "організм вже виписано із реанімації"

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у зверненні до українського народу з нагоди Дня Гідності і Свободи.

«Наш економічний організм вже виписано із реанімації і демонструє ознаки одужання. Після чотирнадцяти кварталів падіння поспіль, яке, до речі, почалося ще за рік до революції і війни, економіка нарешті відновила зростання», - зазначив Порошенко.

Читайте такожПорошенко і Байден обговорили необхідні кроки для виділення Україні наступного траншу МВФ

На переконання президента, «пожвавлення ділової активності і перші кроки з детінізації, збільшення надходжень до бюджету дали змогу запланувати відчутне підвищення зарплат вчителям, лікарям, іншим бюджетникам і зробити з початку сімнадцятого крок назустріч найбіднішим верствам населення – підняти вдвічі мінімальну заробітну плату до 3200 грн».

«Часом я сам собі ставлю питання: "Чи міг би я уникнути помилок?" Спільна мудрість багатьох народів відповідає: "Не помиляється лише той, хто нічого не робить". Із висоти горизонт видно трохи ширше», - зауважив Порошенко.

«Проблем проглядається ще чимало, і я не збираюся прикрашати дійсність. Але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економці ми пережили, і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною. Якщо не дамо їм перетворити на «сізіфову працю» важку працю влади, громадянського суспільства, волонтерів, і всього народу, які за три роки заклали фундамент нової України», - додав глава держави.