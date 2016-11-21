Китайський юань опустився до мінімуму за майже 8,5 років

Народний банк Китаю (Центробанк) знизив курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня) до долара на 189 базисних пунктів до 6,8985 за одиницю.

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Це мінімальне значення з 17 червня 2008 року. ЦБ проводить зниження курсу юаня вже 12 днів поспіль, повідомляє ТАСС.

Реформа механізму формування обмінного курсу юаня до долара почалася в серпні минулого року. Китайський регулятор тоді оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня щодо валют інших країн.

Коливання біржового курсу до офіційного паритетного курсу, що встановлюється Народним банком, не повинні перевищувати 2%.