"Все пропало" не буде: міністр фінансів заявив, що гострої потреби в грошах МВФ немає

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що в даний момент гострої потреби в грошах Міжнародного валютного фонду немає.

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Про це він розповів у коментарі "Економічній правді".

"Все пропало" не буде", - сказав міністр, відповідаючи на запитання, які наслідки чекають на Україну, якщо МВФ не виділить транш цього року.

"Транші МВФ ідуть не в бюджет, а в резерви НБУ. Наступний - не виняток. Навіть якщо ми не отримаємо його цього року, у нас не буде необхідності шукати гроші для його заміщення, як, наприклад, у випадку з неотриманням макрофінансової допомоги від ЄС або доходів від приватизації", - заявив він.

За словами Данилюка, отримання або неотримання траншу не впливає на виконання зобов'язань в рамках бюджету.

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"Транш МВФ – це насамперед сигнал про те, що програма триває. Це важливо для зовнішніх інвесторів та інших міжнародних організацій. Як відомо, нещодавно рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України до В-, який дозволить державі та національним компаніям позичати кошти на зовнішніх ринках за нижчими ставками", - зазначив міністр.

"Це стало можливим, у тому числі завдяки реформам, які ми робимо за підтримки МВФ. Важливо продовжувати реформи і не тільки в рамках програми з МВФ", - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, в заяві Міжнародного валютного фонду за підсумками його роботи в Києві зазначалося, що Україні потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування.