Фонд гарантування відсудив в "Ощадбанку" активи "Дельта Банку" на 450 мільйонів

Господарський суд міста Києва визнав неправомірним договір, за яким активи «Дельта Банку» вартістю 450 млн грн ще до визнання його неплатоспроможним були передані в заставу державному «Ощадбанку».

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Як повідомила прес-служба фонду, в 2010 році «Дельта Банк» уклав кілька договорів застави за зобов'язаннями перед «Ощадбанком» в рамках договору про відкриття і ведення кореспондентського рахунку. Серед забезпечення був і договір застави майнових прав за кредитними договорами, укладеними «Дельта Банком» з великими позичальниками-боржниками загальною вартістю понад 450 млн грн.

Фонд зазначив, що оскаржував цю угоду через суд у зв'язку з наявністю ознак її нікчемності, а ухвалення рішення суду на його користь стало можливим у тому числі завдяки активній участі в засіданнях об'єднання вкладників «Дельта Банку».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року почав ліквідацію найбільшої за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапила в управління фонду, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61%, компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) володіла часткою 29,39%.