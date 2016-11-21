У Мінфіні назвали закони, необхідні для отримання чергового траншу МВФ

Для отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду до кінця року Україні необхідно ухвалити чотири ключових законопроекти.

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Про це в коментарі ЕП розповів міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, в даний момент є чотири ключові законопроекти, які потрібно прийняти.

"По-перше, пенсійна реформа, яка спрямована на збалансування системи не тільки в даний момент, але і в середньостроковій та довгостроковій перспективі з урахуванням демографічних змін", - сказав міністр.

Також, за його словами, необхідно прийняти закон про вибір моделі ринку землі, який має визначити правила відносин в агросекторі і стимулювати розвиток економіки.

"Крім того, скорочення переліку підприємств, які не підлягають приватизації. Цей закон повинен залучити інвестиції та ефективніше управління в різні сектори економіки, що в свою чергу призведе до зростання", - зазначив Данилюк.

"А також реформа держбанків, яка, серед іншого передбачає створення незалежних наглядових рад, що допоможе зробити управління держбанків більш прозорим та ефективним", - підсумував міністр.

Нагадаємо, в заяві Міжнародного валютного фонду за підсумками його роботи в Києві зазначалося, що Україні потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування.