У Фонді гарантування розповіли, коли почнуть виплати "спірним" вкладникам банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє приступити до виплат за спірними вкладами у банку «Михайлівський» у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» протягом 20 робочих днів.

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Як повідомляється на сайті фонду, закон опублікований в газеті «Голос України» і набув чинності 19 листопада.

«Прийняття закону дає нам можливість індивідуально, пропрацювавши кожну заяву, що надійшла від клієнтів банку «Михайлівський», повернути їм кошти в межах гарантованої суми 200 тисяч гривень. Особливо важливо, що прийнятий закон посилює відповідальність осіб, причетних до доведення банку до неплатоспроможності», - наводяться в повідомленні слова директора-розпорядника фонду Костянтина Ворушиліна.

Фонд також нагадав, що ініціатором проекту став президент України Петро Порошенко, і нормативний акт розроблений за участю Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізосіб, Міністерства фінансів та правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про захист вкладників, що постраждали в результаті афери в банку «Михайлівський», який дасть правові підстави для виплати відшкодування більшості «спірних» вкладників, які оформили вклади на пов'язані з банком фінансові компанії. За оцінками фонду, мова йде про 14 тис. людей з депозитами на загальну суму 1,2 млрд грн.

Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Відразу після банкрутства банку, його власник Віктор Поліщук, якому також належала мережа магазинів побутової техніки «Ельдорадо», заявив про нещодавній продаж фінустанови групі фізичних осіб. При цьому, за інформацією НБУ, регулятор не погоджував зміни власника банку, оскільки не отримував відповідного звернення.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

14 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Шевченківський райсуд Києва за поданням столичної прокуратури ухвалив рішення про накладення арешту на майновий комплекс «Гулівер», який належить колишньому власникові банку.