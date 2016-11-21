Гривня зміцнилася на міжбанку ще на пару копійок

У понеділок, 21 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,77/25,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта щодо долара США зміцніла на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 27,4063/27,4305 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4026/0,4037 грн/рубль.

Даних Національного банку України про середньозважений курс гривні на міжбанку поки що немає.