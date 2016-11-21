Роздрібна торгівля в Україні з початку року збільшилася на 3%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-жовтні 2016 року збільшився на 3% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (у порівнянних цінах) до 932,9 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі у Київській та Львівській областях – на 7,1% і 6,3%, до 48,8 мільярда гривень і 54,8 мільярда гривень відповідно. Найбільше зниження обороту зафіксовано в Житомирській області – на 4,9%, до 23,9 мільярда гривень. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 3,7% – до 147 мільярдів гривень.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2015 році оборот роздрібної торгівлі склав близько 1 трильйона гривень, що на 20,7% менше аналогічного показника за 2014 рік.