Гривня за день зміцнилася на 9 копійок - до 25,76 за долар

У понеділок, 21 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,73/25,76 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 27,7960/28,8460 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7838 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 444 угоди на суму 224,52 мільйона доларів.