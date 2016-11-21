Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Кияк покинув свій пост

Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Кияк залишив свою посаду, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Кияк обіймав посаду заступника директора-розпорядника Фонду гарантування з квітня 2014 року і курирував роботу уповноважених представників фонду в неплатоспроможних банках.

Як повідомили у Фонді гарантування, на місце Кияка поки нікого не призначено, і фонд оприлюднить інформацію про проведення конкурсу на цю посаду, щойно його буде оголошено.

Читайте такожУряд звільнив Деканоідзе з посади голови Нацполіції

У грудні минулого року департамент консолідованої продажу та управління активами ФГВ, створений після реорганізації фонду, очолила фінансист-міжнародник Юлія Берещенко. Новий департамент централізував функції тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банків з управління активами.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 16 фінустанов.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 мільярдів гривень. Фонд планує виручити від управління активами цих банків поточного року 7,5 мільярда гривень.