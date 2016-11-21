Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Кияк покинув свій пост

18:23, 21 листопада 2016
Фінанси
102

На місце Кияка поки нікого не призначено, і фонд оприлюднить інформацію про проведення конкурсу на цю посаду, щойно його буде оголошено.

Фото УНІАН

Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Кияк залишив свою посаду, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Кияк обіймав посаду заступника директора-розпорядника Фонду гарантування з квітня 2014 року і курирував роботу уповноважених представників фонду в неплатоспроможних банках.

Як повідомили у Фонді гарантування, на місце Кияка поки нікого не призначено, і фонд оприлюднить інформацію про проведення конкурсу на цю посаду, щойно його буде оголошено.

Читайте такожУряд звільнив Деканоідзе з посади голови Нацполіції

У грудні минулого року департамент консолідованої продажу та управління активами ФГВ, створений після реорганізації фонду, очолила фінансист-міжнародник Юлія Берещенко. Новий департамент централізував функції тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банків з управління активами.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 16 фінустанов.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 мільярдів гривень. Фонд планує виручити від управління активами цих банків поточного року 7,5 мільярда гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter