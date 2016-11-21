Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,78 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2578,3819 (21 листопада – 2589,5267)

100 EUR – 2741,0778 (21 листопада – 2752,4079)

10 RUR – 4,0063 (21 листопада – 3,9776)

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,73/25,76 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,7960/28,8460 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7838 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 444 угоди на суму 224,52 мільйона доларів.