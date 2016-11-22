Закон про звільнення від податків благодійної діяльності релігійних організацій набув чинності

Закон про звільнення від оподаткування благодійної допомоги, що надається релігійними організаціями, набуває чинності з 22 листопада.

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Про це йдеться в тексті закону, опублікованому 21 листопада в газеті «Голос України».

В тексті закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень щодо оподаткування неприбуткових організацій» вказується, що витрати релігійних організацій на надання гуманітарної та благодійної допомоги не вважаються розподілом прибутку і не оподатковуються.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня поточного року прийняла за основу і в цілому законопроект №5050 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення окремих положень щодо оподаткування неприбуткових організацій)».

Даний документ вносить правки до Податкового кодексу, які спрямовані на полегшення надання благодійної допомоги релігійними організаціями.