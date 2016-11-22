Центробанк Китаю зміцнив курс юаня після ослаблення до історичних мінімумів

09:06, 22 листопада 2016
Фінанси
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Минулого тижня і в понеділок курс юаня до долара оновлював історичні мінімуми з 2008 року.

Ілюстрація REUTERS

Народний банк Китаю у вівторок зміцнив курс юаня до долара на 0,3% після ослаблення курсу китайської валюти до мінімумів з 2008 року, свідчать дані регулятора.

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У вівторок Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8779, що на 206 пунктів менше фіксингу понеділка, коли курс становив 6,8995, передає Прайм.

Минулого тижня і в понеділок 21 листопада курс юаня до долара оновлював історичні мінімуми з 2008 року.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

В серпні 2015 року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що сколихнуло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015/2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.

Після першої хвилі експерти стверджували, що ЦБ навмисно девальвує юань для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, голова регулятора Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи спростували ці заяви.

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