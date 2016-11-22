У Великобританії через Brexit скоротилася кількість мільйонерів

Кількість доларових мільйонерів у Великобританії скоротилася на 15% після рішення країни вийти зі складу Європейського Союзу, повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження Credit Suisse.

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Статок домогосподарств в Британії зменшився на $1,5 трлн, або 10%, з червня 2015 року по червень 2016 року. На думку аналітиків банку, це «прямий наслідок» Brexit.

Приватні кошти в розмірі $14 трлн розподілені між 49 млн дорослого населення Великобританії, 5% з яких володіють $1 млн або більше.

«Для Великобританії 2015‒2016 роки завершилися неспокійно, різким падінням обмінного курсу та фондового ринку. Прогноз дуже неоднозначний, як для економіки, так і для домогосподарств», — йдеться в дослідженні.