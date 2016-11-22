Доля четвертого траншу: МВФ не планує розглядати українське питання в листопаді

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду не планує до кінця листопада обговорювати питання виділення Україні четвертого кредитного траншу за програмою розширеного фінансування EFF, затвердженої в березні 2015 року, незважаючи на те, що оцінна місія Фонду вже залишила Київ і зробила підсумкову заяву за підсумками дискусій з українською владою.

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Як наголошується в розкладі роботи Фонду, до кінця листопада Рада директорів розгляне тільки одне питання - стан справ в економіці Фінляндії.

Потім Рада директорів збереться 1 грудня для обговорення місця МВФ у глобальних рішеннях з питань змін клімату.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співпраці з Україною і прийняла рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередні транші Україна отримала у 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол.

Зараз йде третій перегляд програми, результатом якого може стати виділення нашій країні четвертого кредитного траншу за програмою в розмірі 1,3 млрд дол. Уряд розраховує, що ці кошти можуть прийти в Україну вже до кінця року, проте ймовірність такого сценарію залишається невисокою.

Ключовими вимогами МВФ є ухвалення бюджету на 2017 рік, посилення відповідальності чиновників і доведення до судів справ про факти корупції, а також розробка моделі пенсійної системи і збалансованої системи оподаткування.