Fitch слідом за суверенним підвищило рейтинги 7 українських банків

Як зазначається, крім державних, підвищені рейтинги банкам «Альфа-Банк Україна», «Укрсоцбанк», «ПроКредит Банк» (Україна), «Креді Агріколь Банк» («КАБ») і «Правекс-банк», причому по 6 банках прогноз за рейтингами - стабільний. Прогноз по банку «Правекс-банк» - негативний.

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«Підвищення рейтингів державних «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» відображає думку Fitch про те, що здатність української влади надати підтримку цим банкам у разі потреби дещо покращилася. Однак вона залишається обмеженою, особливо в частині валютної підтримки. Готовність надати підтримку в національній валюті оцінюється як висока», - йдеться у повідомленні агентства.

У Fitch зазначають, що ключовим фактором можливого зниження рейтингів для зазначених банків буде зниження загальнодержавного рейтингу, якщо таке відбудеться.

«Істотне ослаблення здатності та/або готовність акціонерів надавати підтримку, що не є базовим сценарієм для Fitch, також може привести до зниження рейтингів», - зазначають в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», одночасно надавши рейтинг «В» українським євробондам.

Підвищенню рейтингу України сприяли кілька факторів. У їх числі: зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу в обсязі 1 млрд дол.

Слідом за суверенним були підвищені рейтинги Києва і Харкова.

Разом з тим, на думку аналітиків Fitch, для України залишаються вельми високими політичні ризики, особливо ризик ескалації конфлікту на сході, а також ризик зупинки виконання програми реформ, схваленої МВФ.