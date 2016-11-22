Радник Путіна прирівняв стан російської економіки до інфаркту міокарда

Радник президента РФ Сергій Глазьєв порівняв стан російської економіки з інфарктом міокарда, виступаючи на форумі Фінансового університету «Пастки нової нормальності», передає RNS.

Читайте такожРосія занурюється "в тінь": в країні зростає кількість бажаючих отримувати зарплату в конверті«Як неважко було передбачити, і ми вже про це говорили, як тільки грошова влада пішла по шляху звільнення курсу рубля у вільне плавання, тут же ми отримали девальваційний стрибок, інфляційний шок, від якого досі не можемо оговтатися. І наша макроекономічна система подібна до хворого інфарктом міокарда. Ви бачите коливання курсу (Глазьєв продемонстрував слайд з порівняльною діаграмою волатильності валют різних країн. — RNS). Ні в одній країні світу таких рекордів зроду не бачили, щоб волатильність національної валюти була настільки висока. Вона вдвічі перевищує найближчу до нас Туреччину за даним показником. Девальвація — ми теж ставимо рекорди, в тому числі, серед нафтовидобувних країн», — сказав він.

«Коли Центральний банк почав піднімати відсоткові ставки, автоматично економічне зростання почало глухнути. І в результаті ми опинилися в стагфляційній пастці, яка характеризується одночасно високою інфляцією, що була викликана і продовжує генеруватися коливаннями курсу, і, з іншого боку, підвищенням відсоткових ставок, що поставило підприємства в дуже неприємне становище», — підвів підсумок Глазьєв.

У 2015 році ВВП Росії знизився на 3,7%, інфляція склала 12,9%. Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку, в цьому році спад економіки сповільниться до 0,6%, а інфляція — до 5,8%. Росія остаточно перейшла на плаваючий курс рубля в листопаді 2014 року. У середині грудня на тлі різкого падіння цін на нафту і курсу рубля ЦБ ухвалив рішення підвищити ключову ставку на 6,5 відсоткового пункту — до 17%. В даний час ставка становить 10%.