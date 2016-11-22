Рейтинг добробуту: населення світу стало багатшим, але українці збідніли на 19%

Добробут населення світу в період з середини 2015 року до середини 2016 року збільшився на $256 трлн.

Читайте такожКабмін розраховує завершити рік зі зростанням економіки не менше 1% за інфляції 14,1%

Про це йдеться в доповіді Global Wealth Report, підготовленій швейцарським фінансовим конгломератом Credit Suisse, передають «Ведомости».

Таким чином, добробут зріс на 1,4% порівняно з минулим періодом. Тим не менш, приріст багатства відстає від темпів зростання населення, відзначають аналітики.

Серед країн, де добробут не зростав, а навпаки падав - Аргентина (мінус 27%, перше місце в антирейтингу), Україна (мінус 18,5%), Росія (мінус 15%), Великобританія (мінус 9,7%), через рішення про вихід з Євросоюзу (Brexit). В Єгипті падіння добробуту становило 11,1%, в Мексиці — 11%.

Добробут домогосподарств України знизився на $10 млрд - до $44 млрд, населення Росії стало біднішим на $198 млрд.

Читайте такожУ Мінфіні запевняють, що в держбюджеті-2017 достатньо коштів для підвищення "мінімалки" до 3200 гривень

Рекордсменом зі зростанню особистого статку населення стала Японія, показник добробуту зріс завдяки зміцненню ієни до долара на 19% ($3,9 трлн) до $24 трлн.

США вперше після фінансової кризи поступилися лідируючою позицією, однак восьмий рік поспіль показали позитивну динаміку. Добробут американців підвищився на $1,7 трлн і становив $85 трлн.

Ще в шести країнах – Німеччині, Франції, Канаді, Новій Зеландії, Індонезії та Бразилії – темпи зростання добробуту перевищували $100 млрд.

Порівняно з початком століття економіки, що розвиваються, мають більший вплив на розподіл багатства у світі. В 2000 році на країни з економікою, що розвивається, припадало лише 12% світового багатства, сьогодні ж цей показник досяг позначки в 18%. Тільки в одному Китаї проживає 9% населення, яке володіє світовим багатством, що значно вище, ніж у Франції, Німеччині, Італії та Великобританії.

Credit Suisse відзначає подальше посилення майнової нерівності у світі: лише 10% людей володіють 89% всіх світових активів. Також аналітики підкреслюють тривожну тенденцію: за їхніми оцінками, 9% дорослого населення у світі є боржниками.