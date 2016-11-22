Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку - 25,69 за долар

У вівторок, 22 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,65/25,69 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,3121/27,3521 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4034/0,4045 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,6763 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 78 угод на суму 47,10 млн дол.