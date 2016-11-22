В Україні залишилося 4 банки з непрозорою структурою власності - НБУ

Згідно з наведеними даними, структура власності двох банків має ознаки непрозорості. Зокрема, це банк «Гефест», де Нацбанк ідентифікував контролера і розглядає питання легалізації структури власності, а також банк «Платинум», в якому регулятор визнав власником істотної участі Григорія Гуртового, при цьому на розгляді регулятора знаходиться пакет документів інвестора, який має намір придбати істотну участь у банку.

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Крім того, як зазначається у повідомленні, є два банки, власники яких отримали погодження набуття істотної участі, але приведення структури власності цих банків у відповідність з вимогами щодо її прозорості ще не повністю завершено. Зокрема, серед таких банків «Комерційний індустріальний банк» і «Перший інвестиційний банк», за якими регулятор очікує оформлення права власності на акції.

Крім цього, Нацбанк проводить додаткову перевірку ще двох банків. Це банк «Народний капітал», стосовно якого за низкою отриманих пакетів документів регулятор прийняв рішення про заборону придбання істотної участі, а також банк «Новий», який відкликав пакет документів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року.

У березні минулого року Нацбанк зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів, а у жовтні оприлюднив перелік із 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.

За інформацією НБУ, анонсоване раніше завершення процесу розкриття реальних власників банків до кінця першого кварталу не означає, що на 1 квітня всі власники банків будуть розкриті, оскільки пакети документів деяких банків ще можуть перебувати на розгляді регулятора, і наразі цей процес триває.