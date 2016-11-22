ЄС може виділити ще майже 120 мільйонів євро на підтримку реформ в Україні

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

В СЕ зазначили, що з останнього саміту в 2015 році при фінансовій підтримці ЄС Україна впроваджує амбітну програму реформ.

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"Листопадовий саміт може підтвердити виділення ще 15 мільйонів євро на підтримку антикорупційної програми і ще 104 мільйонів євро на реформу системи державного управління", - повідомляє прес-служба Ради Європи.

Що стосується безвізового режиму, то, як очікується, на саміті "привітають нещодавні кроки до лібералізації візового режиму для українців при поїздках до ЄС".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в Брюсселі відбудеться 18-й саміт Україна-ЄС. Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко, ЄС – президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Порядок денний налічує близько 20 питань.

Зокрема, першим питанням зазначено обговорення пріоритетів у політичних та економічних реформах, включаючи допомогу ЄС. Другим буде розглянуто співробітництво у сфері спільної зовнішньої політики безпеки та Спільної політики в сфері безпеки та оборони (CFSP / CSDP). Далі йде питання співпраці у сфері юстиції, свобод та безпеки, включаючи лібералізацію візового режиму.

На обговорення також винесені питання, пов'язані з торгівлею, тимчасовим застосуванням Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, секторальних співпрацею, включаючи енергетику і транспорт. Окремим блоком на обговорення винесено питання розвитку ситуації в Україні.

Зокрема, сторони обговорять ситуацію в окремих регіонах Донецької і Луганської областей, виконання Мінських домовленостей, включаючи питання, пов'язані з правами людини. Також на порядку денному стоїть обговорення незаконної анексії Автономної республіки Крим і Севастополя Російською Федерацією.

Очікується, що темою для обговорення буде і ситуація в самому Європейському Союзі, регіональні питання і питання зовнішньої політики. Окремо будуть обговорюватися "російське питання", ситуація в Молдові та Придністров'ї. Не виключено, що сторони можуть обговорити й інші питання.