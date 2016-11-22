Українці з початку року встановили рекорд безготівкових платежів

За дев'ять місяців 2016 року українці здійснили безготівкових платежів з використанням платіжних карток на суму, більшу, ніж за весь минулий рік.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України.

Зокрема, в січні-вересні українці здійснили таких операцій на 397,807 мільярда гривень проти 384,795 мільярда гривень за весь 2015 рік.

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За даними НБУ, в третьому кварталі 2016 року продовжила зростати частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій з платіжними картками в Україні. Цей показник збільшився до 35,8% порівняно з 34,9% у другому кварталі поточного року.

Нагадаємо, що за підсумками 2015 рік частка безготівкових платежів з використанням платіжних карток в Україні зросла до 31% у порівнянні з 8% у 2011 році. Стратегічна мета Національного банку в розвитку вітчизняного банківського сектора полягає у втіленні в життя проекту Сashless economy і зниження обсягу готівки в обігу до 9,5% до ВВП в 2020 році (в 2014 році цей показник становив 18,1%, у 2015 році – 15,6%).