Путін про збереження продовольчого ембарго: "тягнутимемо якомога довше"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з активом «Загальноросійського народного фронту».

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«На вушко можу вам шепнути: тягнутимемо якомога довше», - зазначив Путін, відповідаючи на прохання російських виробників не скасовувати продемабрго на країни ЄС, США та Україну.

За його словами, Росія скористалася антиросійськими санкціями для того, щоб запровадити обмеження на поставки продовольства на російський ринок, тим самим створивши умови для виробництва сільгосппродукції всередині країни.

Путін підкреслив, що виробники зацікавлені в тому, щоб ця ситуація тривала якомога довше, й споживач зацікавлений в отриманні товарів хорошої якості за найменшою ціною, а для цього потрібна конкуренція.

Російський президент визнав, що на першому етапі ембарго на продовольство призвело до зростання цін на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН: влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.

7 серпня того ж року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів із країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, що набуло чинності 1 січня 2016 року.

29 червня 2016 року президент Росії підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, запровадженого у відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.