Нацбанк пом'якшив низку валютних обмежень для банків та їх клієнтів

Національний банк України продовжує поступово пом'якшувати тимчасові обмеження на валютному ринку, введені в 2014-2015 роках для стабілізації гривні, і з 23 листопада послабив ряд обмежень для банків і їх клієнтів.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №402, яке набирає чинності з 23 листопада і діє до закінчення дії антикризової постанови №386, або до 15 грудня включно.

Як наголошується в документі, Нацбанк дозволив банкам здійснювати на фондових біржах власні операції з похідними фінансовими інструментами (деривативами), базовим активом яких є іноземна валюта або її курс. На думку НБУ, це розширить перелік доступних операцій з іноземною валютою, дозволить хеджувати валютні ризики та знизить тиск на міжбанківський валютний ринок.

Також регулятор дозволив банкам-учасникам міжнародних платіжних систем купувати і перераховувати інвалюту на підставі індивідуальних ліцензій НБУ для розміщення гарантійного депозиту у валюті на рахунках міжнародних платіжних систем за межами України. Як зазначив регулятор, сьогодні юридичні особи можуть купувати та перераховувати на підставі індивідуальної ліцензії валюту на суму в еквіваленті до 50 тисяч доларів США протягом календарного місяця, і завдяки нововведенням банки зможуть виконувати свої зобов'язання перед міжнародними платіжними системами і забезпечувати проведення розрахунків клієнтів з використанням платіжних карт VISA і MasterCard.

Крім того, НБУ встановив єдиний для всіх банків термін приведення загальної довгої відкритої валютної позиції у відповідність із встановленим лімітом. Досі банкам на це надавався 1 рік, протягом якого потрібно було реалізувати узгоджений з регулятором план заходів щодо усунення перевищення ліміту. Зараз банки отримають можливість реалізовувати такий план заходів до 1 січня 2019 року.

Крім цього, Нацбанк розширив можливості клієнтів банків-резидентів купувати валюту на міжбанківському ринку. Сьогодні вони можуть проводити такі операції тільки за умови, що залишок власних коштів у валюті нижче 25 тисяч доларів США в еквіваленті, проте регулятор розширив перелік винятків, які не враховуються в цьому залишку. Зокрема, при його розрахунку до уваги не братимуться кошти, які ще є на рахунку клієнта, але будуть використовуватися в день покупки валюти для проведення платежів на підставі доручень, що не вимагають включення у відповідні реєстри. Також залишки не будуть включені кошти, які разом з купленою валютою будуть використані для виконання зобов'язань по імпорту товарів.

"Ці послаблення не завадять позитивних тенденцій на валютному ринку, які в цілому, за винятком короткочасних періодів турбулентності, спостерігаються з кінця вересня завдяки сприятливим зовнішньоекономічними умовами", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України цього року анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

В даний час на ринку продовжують діяти ліміт видачі валютної готівки через касу та банкомати в еквіваленті 250 тисяч гривень на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 12 тисяч гривень в день, а також обов'язковий продаж 65% валютної виручки експортерами та 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Сьогодні, 22 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 15:00 встановилися на рівні 25,59/25,64 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.