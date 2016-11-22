Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,67 за долар

У вівторок, 22 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,62/25,67 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2212/27,2641 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6589 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 528 угод на суму 283,38 мільйона доларів.