Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,65 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2565,8938 (22 листопада – 2578,3819)

100 EUR – 2724,2094 (22 листопада – 2741,0778)

10 RUR – 4,0326 (22 листопада – 4,0063)

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,62/25,67 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2212/27,2641 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6589 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 528 угод на суму 283,38 мільйона доларів.