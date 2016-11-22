На Одещині закрили дві незаконні АЗС

Працівники Управління захисту економіки в Одеській області під час оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації в сфері економічної діяльності, виявили автогазозаправні пункти, на яких газ продавали без наявності дозвільних документів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції в області.

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Поліцейські встановили, що відповідна господарська діяльність здійснюється на двох АЗС Одеської області - на трасах «Одеса-Київ» і «Одеса-Кишинів» (в районі села Степове Роздільнянського району). Як з'ясувалося, фізична особа-підприємець, від імені якого здійснювалася незаконна діяльність, насправді припинив функціонування ще в квітні цього року.

За цими фактами відкриті провадження за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України.

Як відзначили у главку, 21 листопада на виконання постанови слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області, поліцейські демонтували обладнання загальною вартістю 500 тис. грн та вилучили ємності, в яких знаходиться скраплений газ.