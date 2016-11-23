Нова ініціатива ЄС щодо безпеки онлайн-покупок викликала критику з боку найбільших платіжних систем

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно з планами Європейської служби банківського нагляду, спрямованих на боротьбу із шахрайством, покупці будуть зобов'язані вводити пароль або спеціальний код при здійсненні транзакцій на суму, що перевищує 10 євро.

Як заявляє регулятор, він намагається знайти баланс між зручністю і безпекою.

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Однак платіжна система Visa вважає, що впровадження цих планів загрожує катастрофою. Свою стурбованість висловили також банки й онлайн-рітейлери. Вони попереджають, що покупцям доведеться зіткнутися з серйозними перебоями, особливо в напружені періоди, наприклад, у "чорну п'ятницю" - щорічний день грандіозних розпродажів.

Як вважають експерти, ініціатива Євросоюзу зробить неможливими популярні серед користувачів покупки "в один клік", а також автоматичні платежі через мобільні додатки на суми, що перевищують 10 євро.

Visa попередила про серйозні збої в результаті блокування режиму експрес-оплати, на який, за її даними, зараз припадає половина всіх онлайн-продажів в Європі.

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Найсильніший удар з боку європейського регулятора буде завдано по Британії, оскільки онлайн-шопінг тут найбільш розвинений серед усіх європейських країн, і електронна торгівля надає відчутний внесок в економічне зростання, йдеться в заяві компанії.

"Зазвичай ми не займаємо настільки рішучої позиції в питаннях регулювання", - сказав Бі-бі-сі керівник підрозділу Visa за Сполученого Королівства та Ірландії Кевін Дженкінс.

"Але саме в цьому конкретному випадку ми з усією переконаністю вважаємо, що ризики прийняття поспішних заходів, здатних відкинути нас назад на 10 або 15 років, є катастрофічними", - пояснив Дженкінс.

А начальник відділу ризиків Visa в Європі Пітер Бейлі заявив про відсутність будь-яких доказів того, що пов'язаний з незручностями захід хоч скільки-небудь допоможе в боротьбі зі шахрайством.

З критикою нових заходів виступила також Mastercard, яка заявила, що надмірно регламентований підхід до методів боротьби із шахрайством ставить під загрозу досягнення цілей регулятора.

У свою чергу, платіжна система Paypal у своєму відгуку на проект написала, що недружні по відношенню до користувача перевірки безпеки негативно позначаться практично на кожному електронному платежі, незалежно від ступеня реальної загрози.

В даний момент проект знаходиться у стадії обговорення і в разі його прийняття набуде чинності протягом 2018 року, за кілька місяців до очікуваного виходу Британії з Євросоюзу.