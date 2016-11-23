Україна передала заявку на приєднання з 1 січня до європейського Плану протидії податковим спекуляцій

Україна з 1 січня 2017 року планує приєднатися до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

Як повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України, лист з відповідною пропозицією міністр Олександр Данилюк передав генеральному секретарю ОЕСР Хосе Анхелю Гуррии Тревіно.

"Сьогодні багато країн стикаються з проблемами сплати податків тільки тому, що принципи національного та міжнародного оподаткування не відповідають один одному. Зокрема, сучасні правила дозволяють бізнесу спекулювати податковими ставками, режимами і статусами. Тому ОЕСР розробила рекомендації з протидії ухиленню від сплати податків", - пояснили в Мінфіні.

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Рекомендації містять 15 кроків, серед яких удосконалення правил трансфертного ціноутворення, протидія ухиленню від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією.

"План BEPS – це єдині правила, що дозволяють боротися зі спекуляціями та створювати єдині умови для всіх гравців. Приєднання України до цього плану є позитивним сигналом для інвесторів", – зазначили у Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, крім Плану з протидії податковим спекуляцій Україна також планує приєднатися до інвестиційного комітету Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що дозволить українському бізнесу спілкуватися з потенційними інвесторами безпосередньо.