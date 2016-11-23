ПриватБанк розширив співпрацю з Viber
Крім можливостей поповнення телефонів, паблік-чат Приват24 дозволить отримувати інформацію про баланс своїх карток та актуальну інформацію щодо курсів валют.
ПриватБанк став першим українським банком та одним із перших банків світу, що представив клієнтам платіжний сервіс з використанням можливостей комерційних паблік-чатів Viber. Тепер користувачі месенджера зможуть просто у Viber поповнювати рахунки мобільних телефонів за допомогою бота Приват24, без необхідності запускати додатки та вводити номери карток.
Окрім того, за допомогою офіційного Viber-акаунта ПриватБанку користувачі месенджера зможуть отримувати інформацію про послуги та новини банку, знаходити найближчі точки обслуговування, безпосередньо спілкуватися зі службою онлайн-підтримки банку.
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"Перші комунікації банку з нашими клієнтами у співпраці з Viber ми налагодили ще в 2013 році, тепер можливості месенджера для спілкування зі споживачами стали глобальною платформою, що доступна будь-якому бізнесу, – говорить маркетинг-директор ПриватБанку Сергій Даниленко. – Наші клієнти із задоволенням спілкуються з банком через месенджер, а прості та зручні інструменти, розроблені банком, дозволять створювати своїх ботів будь-якій компанії або підприємцю, розширюючи межі спілкування з клієнтами".
Щоб скористатися можливостями Приват24 у Viber, потрібно вибрати в пошуку та підключитися до паблік-чату Приват24, потім у властивостях чату натиснути кнопку "Діалог" і пройти нескладну процедуру авторизації. Крім можливостей поповнення телефонів, паблік-чат Приват24 дозволить отримувати інформацію про баланс своїх карток та актуальну інформацію щодо курсів валют.