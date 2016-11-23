ПриватБанк розширив співпрацю з Viber

ПриватБанк став першим українським банком та одним із перших банків світу, що представив клієнтам платіжний сервіс з використанням можливостей комерційних паблік-чатів Viber. Тепер користувачі месенджера зможуть просто у Viber поповнювати рахунки мобільних телефонів за допомогою бота Приват24, без необхідності запускати додатки та вводити номери карток.

Окрім того, за допомогою офіційного Viber-акаунта ПриватБанку користувачі месенджера зможуть отримувати інформацію про послуги та новини банку, знаходити найближчі точки обслуговування, безпосередньо спілкуватися зі службою онлайн-підтримки банку.

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"Перші комунікації банку з нашими клієнтами у співпраці з Viber ми налагодили ще в 2013 році, тепер можливості месенджера для спілкування зі споживачами стали глобальною платформою, що доступна будь-якому бізнесу, – говорить маркетинг-директор ПриватБанку Сергій Даниленко. – Наші клієнти із задоволенням спілкуються з банком через месенджер, а прості та зручні інструменти, розроблені банком, дозволять створювати своїх ботів будь-якій компанії або підприємцю, розширюючи межі спілкування з клієнтами".

Щоб скористатися можливостями Приват24 у Viber, потрібно вибрати в пошуку та підключитися до паблік-чату Приват24, потім у властивостях чату натиснути кнопку "Діалог" і пройти нескладну процедуру авторизації. Крім можливостей поповнення телефонів, паблік-чат Приват24 дозволить отримувати інформацію про баланс своїх карток та актуальну інформацію щодо курсів валют.