Кабмін планує скасувати близько 360 регуляторних актів в рамках процесу дерегуляції - Гройсман

Кабінет міністрів України планує на сьогоднішньому засіданні скасувати близько 360 регулярних актів - постанов і рішень, які гальмують процес дерегуляції економіки та покращення ділового клімату в країні.

Про це, відкриваючи засідання уряду, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Сьогодні скасуємо 360 різних постанов і нормативних актів. За один раз", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман зазначав, що в пріоритеті роботи українського уряду - зміна системи державного управління, боротьба з корупцією, ефективна система правосуддя, дерегуляція, масштабна приватизація, а також податкова реформа, метою якої буде формування найбільш сприятливого для бізнесу податкового законодавства та процедур.