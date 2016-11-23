Гривня на міжбанку зміцнилася на 7 копійок - до 25,60 за долар
13:02, 23 листопада 2016Фінанси
108
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2212/27,2641 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,56/25,60 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
Читайте такожНацбанк пом'якшив низку валютних обмежень для банків та їх клієнтів
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2212/27,2641 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4027 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,5940 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 110 угод на суму 64,5 мільйона доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter