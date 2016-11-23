Гривня на міжбанку зміцнилася на 7 копійок - до 25,60 за долар

У середу, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,56/25,60 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2212/27,2641 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4027 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,5940 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 110 угод на суму 64,5 мільйона доларів.