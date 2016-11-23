Viber відкрив можливість для українського бізнесу спілкуватися з клієнтами через свої паблік-акаунти

Месенджер Viber відкрив можливість для українських компаній спілкуватися з клієнтами через паблік-акаунти. Про це повідомила прес-служба «ПриватБанку», який став першим банком в Україні та одним з перших у світі, який з допомогою ботів в Viber реалізував підтримку клієнтів і платіжні послуги.

«Завдяки Viber люди по всьому світу отримали безпечний і зручний спосіб спілкування з родиною, друзями та колегами. Сьогодні ми також надаємо їм можливість взаємодіяти з бізнесом, – цитуються в повідомленні слова операційного директора Viber Ідо Йунхельсона. – Перший набір інструментів дозволить компаніям охопити аудиторію Viber, використовуючи інтерфейс програми для обміну повідомленнями, який може бути оптимізовано під потреби кожної конкретної організації».

У свою чергу «ПриватБанк» представив українському бізнесу ряд простих інноваційних інструментів, які дозволять підприємцям легко налаштовувати комунікації з споживачами через Viber і ефективно використовувати можливості популярного месенджера.

«Сьогодні ми пропонуємо брендам простий і доступний інструмент, єдину технологічну платформу Processe Engine Corezoid.com, яка дозволяє зручно і швидко в будь-якій точці світу збирати чат-боти для бізнесу і легко налаштовувати їх на нові завдання, – цитуються в повідомленні слова маркетинг-директора «Приватбанку» Сергія Даниленка.

Як повідомляв УНІАН, «ПриватБанк» став першим українським банком і одним з перших банків у світі, який створив для клієнтів платіжний сервіс з використанням можливостей комерційних паблік-чатів Viber. Тепер користувачі месенджера зможуть прямо в Viber поповнювати рахунки мобільних телефонів за допомогою бота Приват24, без необхідності запускати додатки і вводити номера картки.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.

Компанія Viber є провідним сервісом для обміну текстовими, голосовими і відеоповідомленнями. Кількість унікальних користувачів месенджера становить понад 711 млн в 193 країнах.