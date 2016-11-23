Україна втратила одну позицію в рейтингу легкості сплати податків

Україна втратила одну позицію в рейтингу легкості податкового адміністрування «Paying Taxes» 2017 року, складеного групою Світового банку і Pricewaterhousecoopers, порівняно з рейтингом минулого року.

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Згідно з повідомленням Pricewaterhousecoopers, Україна посіла 84 позицію з 190 країн з урахуванням нового критерію «Після подачі податкової звітності». При цьому компанія відзначає, що новий критерій має формальний характер, без його застосування Україна посіла б 111 місце і втратила 4 позиції порівняно з минулим роком.

За показником «загальне податкове навантаження» серед країн Східної Європи і Центральної Азії Україна посіла 16 місце серед 19 країн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в поточному році поліпшила свої позиції у рейтингу Світового банку Doing Business-2017, піднявшись на 3 пункти – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала в спрощенні відкриття бізнесу (20-те місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-ве місце з 190).

За словами голови Мінекономрозвитку Степана Кубіва, Україна наступного року ввійде в ТОП-50 рейтингу Doing Business у разі прийняття Верховною Радою 15 законопроектів, що спрощують підприємницьку діяльність в країні.

Кабінет міністрів 16 грудня минулого року ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію і увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – увійти у ТОП-20.