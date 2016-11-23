У Норвегії випустять банкноти з рибою та кораблями замість портретів (фото)

Центральний банк Норвегії презентував нові банкноти, які вперше в історії країни не містять портретів видатних людей.

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Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на норвезький Центробанк.

Всі зображення на грошах морської тематики. Таким чином Норвегія наголошує на тісному зв'язку з морем.

На 50 кронах зображений маяк Утвейр, який знаходиться на заході країни.

На банкноті 100 крон розмістили найбільший корабель вікінгів Готскунд, що зберігся до наших часів.

На банкноті 200 крон зображена тріска, на банкноті 500 крон — рятувальне судно «RS 14 Ставангер», на 1000 кронах зображена велика хвиля.

Раніше повідомлялось, що в Англії випустили першу пластикову банкноту з Черчиллем.