У Норвегії випустять банкноти з рибою та кораблями замість портретів (фото)

17:02, 23 листопада 2016
Фінанси
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Всі зображення на грошах морської тематики. Таким чином країна наголошує на тісному зв'язку з морем.

Фото norges-bank.no

Центральний банк Норвегії презентував нові банкноти, які вперше в історії країни не містять портретів видатних людей.

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Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на норвезький Центробанк.

Всі зображення на грошах морської тематики. Таким чином Норвегія наголошує на тісному зв'язку з морем.

Фото norges-bank.no

На 50 кронах зображений маяк Утвейр, який знаходиться на заході країни.

На банкноті 100 крон розмістили найбільший корабель вікінгів Готскунд, що зберігся до наших часів.

Фото norges-bank.no

На банкноті 200 крон зображена тріска, на банкноті 500 крон — рятувальне судно «RS 14 Ставангер», на 1000 кронах зображена велика хвиля.

Фото norges-bank.no
Фото norges-bank.no

Раніше повідомлялось, що в Англії випустили першу пластикову банкноту з Черчиллем.

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