Непрозорих фінустанов все менше: НБУ визначив власника ще одного банку

Національний банк України визнав власником істотної участі банку "Гефест" голову наглядової ради В'ячеслава Попова, повідомляється на сайті регулятора.

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"Попов В. О. визнаний власником істотної участі незалежно від формального володіння", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України завершує роботу з розкриття реальної структури власності стосовно шести банків, у 4 з яких структура власності залишається непрозорою, повідомляється на сайті регулятора.

Національний банк України завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року.

У березні минулого року Нацбанк зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів, а в жовтні оприлюднив перелік із 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.