Міністр соцполітики хоче залишити спецпенсії тільки військовим

Про це заявив голова Міністерства соціальної політики Андрій Рева на зустрічі з представниками громадських організацій - ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, повідомила прес-служба міністерства.

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Як зазначається, постраждалих від аварії на ЧАЕС хвилювало питання можливості підвищення пенсій, але міністр зазначив, що однакова система пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян – це вимога часу.

Разом з тим не пояснюється, як Мінсоцполітики має намір добитися скасування спецпенсій, які сьогодні діють для суддів, а також окремого порядку виходу на пенсію для держслужбовців та низки інших категорій громадян.

Як повідомляв УНІАН, пенсії за спеціальними законами в Україні сьогодні призначаються вченим, чорнобильцям, військовим і суддям. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір.

Він також зазначив, що раніше Верховна Рада скасувала спецпенсії для багатьох категорій працівників, включаючи держслужбовців, депутатів, прокурорів, суддів тощо. Однак прийнятий наприкінці минулого року закон «Про державну службу» передбачив окремий механізм призначення пенсій держслужбовцям. Зокрема, ті, хто пропрацював на держслужбі 10 років на момент набуття чинності документа, мають право виходу на пенсію. А ті, у кого стаж на момент набуття чинності закону був меншим, повинні пропрацювати не менш як 20 років на держслужбі, щоб мати право на спецпенсію.

Крім того, було прийнято рішення Конституційного суду про незаконність припинення призначення спеціальних пенсій суддям.