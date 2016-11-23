Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2558.7619 (23 листопада – 2565.8938)

100 EUR – 2712.7994 (23 листопада – 2724.2094)

10 RUR – 3.9975 (23 листопада – 4.0326)

У середу, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,57/25,61 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 26,9916/27,0313 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,5876 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 496 угод на суму 248,02 млн дол.