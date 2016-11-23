Від Apple у Франції вимагають доплатити €400 мільйонів податків - ЗМІ

22:50, 23 листопада 2016
Фінанси
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Головне податкове управління Франції зажадало від французького відділення корпорації Apple відшкодувати €400 млн невиплачених податків.

iPhone почали офіційно продавати в Україні / REUTERS

Про це пише l'express, ознайомившись із неофіційними даними слідства, передає republic.ru.

За інформацією відомства, виробник iPhone не дотримувався податкового законодавства Франції, в результаті чого зміг уникнути сплати податків у період з 2011 по 2013 рік на суму €400 млн.

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Видання зазначило, що Apple France надавав у податкову службу дані про «невелику частину доходів від продажу iPhone, iPad і MacBook». Інші кошти, за даними l'express, переводилися у філію корпорації в Ірландії, де Apple користується податковими пільгами.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року Єврокомісія стягнула з американської компанії Apple 13 млрд євро на користь влади Ірландії. Рекордна сума стягнута в якості відшкодування втрат, які ірландська економіка зазнала через недонараховані компанією податки.

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