Від Apple у Франції вимагають доплатити €400 мільйонів податків - ЗМІ

Про це пише l'express, ознайомившись із неофіційними даними слідства, передає republic.ru.

За інформацією відомства, виробник iPhone не дотримувався податкового законодавства Франції, в результаті чого зміг уникнути сплати податків у період з 2011 по 2013 рік на суму €400 млн.

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Видання зазначило, що Apple France надавав у податкову службу дані про «невелику частину доходів від продажу iPhone, iPad і MacBook». Інші кошти, за даними l'express, переводилися у філію корпорації в Ірландії, де Apple користується податковими пільгами.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року Єврокомісія стягнула з американської компанії Apple 13 млрд євро на користь влади Ірландії. Рекордна сума стягнута в якості відшкодування втрат, які ірландська економіка зазнала через недонараховані компанією податки.