S&P розповіло про ризики для банківських систем у 2017 році

Про це йдеться в підготовленому аналітиками Standard & Poors огляді ризиків для глобального фінансового сектора, пише РБК.

Слабкі темпи зростання глобальної економіки, політична нестабільність в США і країнах Європи, низькі процентні ставки негативно позначилися на роботі більше половини найбільших банківських систем світу в 2016 році, констатують у S&P.

У 2017 році ризики, пов'язані з цими факторами, збережуться, вважають експерти.

За останніми оцінками S&P, в 2016 році з негативними економічними трендами зіткнулися 11 з 20 найбільших банківських систем світу — Росії, Китаю, Гонконгу, Великобританії, Німеччини, Бразилії, Індії, Австралії, Канади, Швеції та Японії.

При аналізі банківських систем S&P використовує оцінку країнових ризиків банківських систем BICRA. Ця оцінка відображає схильність банківської системи конкретної країни до позитивних і негативних економічних й виробничих трендів у порівнянні з банківськими системами інших держав. Використовуючи градацію BICRA, S&P ділить банківські системи з точки зору їх впливу трендам на 10 груп. Найсильніші банківські системи входять в групу 1, найслабші — у групу 10.

Ключовим негативним чинником, який впливає на рейтингування банків, агентство називає зміни в глобальній економіці, пов'язані з уповільненням зростання ВВП, ослабленням економіки Китаю, а також політичною й геополітичною нестабільністю.

Зокрема, S&P попередило про довгострокові політичні наслідки виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Крім того, у найближчі місяці в Німеччині і Франції пройдуть вибори глав держав, а в Італії - конституційний референдум. «В Європі поширилися популістські тренди. Люди зацікавлені в проведенні референдумів про вихід своїх країн з союзу», — відзначають аналітики агентства.

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Політика адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа представляється S&P непередбачуваною. У зв'язку з цим складно оцінити її вплив на регулювання, економічне зростання, процентні ставки і, в кінцевому рахунку, результати роботи банків.

Несподівані для ринків результати виборів у США спровокували високу волатильність в глобальному фінансовому секторі. Як пояснює S&P, учасники ринку зараз намагаються враховувати у своїх прогнозах можливе підвищення процентної ставки ФРС, що викличе нестабільність на глобальному борговому ринку.