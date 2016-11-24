Мінфін Британії через Brexit погіршив прогноз по зростанню ВВП в найближчі 2 роки

Про це розповів глава відомства Філіп Хеммонд в ході першогої після Brexit (рішення щодо виходу держави з Євросоюзу) заяви по бюджету, повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.

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Згідно з новою оцінкою, в 2017 році британська економіка зросте на 1,4%, а в 2018 році – на 1,7%. У березні в міністерстві очікували збільшення ВВП на 2,2% і 2,1% відповідно.

Прогноз по динаміці ВВП в 2019 і 2020 році залишився незмінним – на рівні 2,1% щорічно. Що стосується прогнозу поточного року, він, навпаки, був поліпшений з 2% до 2,1%.

Між тим Банк Англії на початку листопада, навпаки, різко підвищив прогноз по зростанню британської економіки в 2017 році – з 0,8% до 1,4%, а також поліпшив прогноз поточного року – з 2% до 2,2%. На 2018 рік оцінка була знижена – з 1,8% до 1,5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія втратила місце в п'ятірці країн з найбільшою інвестиційною привабливістю, за версією консалтингової компанії Ernst & Young після рішення про вихід з ЄС